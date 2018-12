На пляже в Индии появилась скульптура Санта-Клауса из 10 тыс. пластиковых бутылок

Индийский скульптор Сударсан Паттнаик создал на пляже в городе Пури гигантскую фигуру Санта-Клауса с использованием 10 тыс. пластиковых бутылок, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я хочу призвать людей победить пластиковое загрязнение. Люди должны присоединиться ко мне, чтобы в конце концов защитить благоприятную для человека окружающую среду", - цитирует художника телеканал NDTV.

В работе скульптору помогали студенты местного художественного колледжа. Паттнаик подчеркнул, что все пластиковые бутылки, которые использовались при изготовлении этой рождественской инсталляции, потом будут отданы на переработку, и ни одна из них не останется на пляже.

Сударсан Паттнаик - автор работ из песка, он представлял Индию на более 50 фестивалях и чемпионатов пляжной скульптуры и выиграл призы в 27 из них.

Indian sand artist @sudarsansand attempted a new world record on Christmas Eve after creating a giant Santa Claus out of plastic bottles to convey a “green” message to #BeatPlasticPollution. pic.twitter.com/v80uY1dg4d