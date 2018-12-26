Возможное сокращение Министерства культуры вызовет серьезнейшие проблемы: эксперт

Историк и эксперт по памятникам Самвел Карапетян прокомментировал возможное сокращение Министерства культуры Армении в рамках программы оптимизации госуправления и сказал, что Министерство культуры Армении является опорным органом для страны, и возможное сокращение Министерства культуры Армении вызовет серьезнейшие проблемы. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 26-го декабря.

«Надеюсь, что логика победит, и эта структура станет еще сильнее»,- сказал он.

Он отметил роль культурного ведомства в условиях конфиктной ситуации с 2 из наших соседей, и, особенно, в связи с актами вандализма по отношению к армянским памятникам на территории этих государств.

По его словам, даже в советские годы управление по охране памятников находилось в прямом подчинении правительству, обладая даже еще более высоким статусом, а после приобретения Арменией независимости охрана памятников низведена до статуса агентства, что нелогично. «Министерство культуры Армении является опорным органом для страны, и я надеюсь, что мы выпрямим наш позвоночник»,- сказал он.