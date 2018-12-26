Корреспондент «Арменпресс» удостоилась ежегодной журналистской премии «Борьба с траффикингом»

Корреспондент «Арменпресс» Лилит Демурян удостоилась ежегодной журналистской премии «Борьба с траффикингом» за третье место в категории «Печатная пресса и сетевые СМИ».

Как передает «Арменпресс», премия была присуждена Лилит Демурян за статью «Жертвами траффикинга стали 37 граждан Армении: каким видам эксплуатации подвергаются армяне и где».

Конкурс проводится уже в 7-й раз, ппо инициативе Совета по борьбе с траффикингом и эксплуатацией Армении.

В нынешнем конкурсе рассматривались публикации за 2017-2018 годы по данной тематике в разнообразных СМИ.

В разделе журналистских публикаций были представлены 9 статей, которые оценивались журналистами, экспертами в составе жюри – по ранее установленным стандартам и критериям, основанным на журналистской этике и верной трактовке термина «траффикинг».

Руководитель рабочей группы Совета по борьбе с траффикингом и эксплуатацией Армении Ваграм Кажоян отметил, что цель инициативы – повышение интереса СМИ к данной теме.

«Конкурс дал положотельные результаты: мы видим, что интерес СМИ к данной теме повысился, а с ростом информированности происходит снижение числа подобных преступлений»,- сказал он.

Организатор конкурса, координатор программ Центра свободы информации Лиана Дойдоян подчеркнула, что участники получают не только дипломы, но и денежные награды. За первое место определена награда в размере 200 тысяч драмов, за второе - 170 тысяч драмов, а за третье - 130 тысяч драмов.

Конкурс проходил в номинациях «Печатная пресса и сетевые СМИ» и «Телевидение и Радио».

В номинации «Печатная пресса и сетевые СМИ» первое место присуждено корреспонденту OC Media Арминэ Аветисян за статью «Жертвы сексуального рабства: траффикинг». Второй премии не было, ежегодной журналистской премии «Борьба с траффикингом» за третье место в категории «Печатная пресса и сетевые СМИ» удостоились корреспондент «Арменпресс» Лилит Демурян за статью «Жертвами траффикинга стали 37 граждан Армении: каким видам эксплуатации подвергаются армяне и где» и корреспондент сайта «Легал-инфо» Елена Арамян за статью «Проявления траффикинга в Армении: трудовая эксплуатация».

В номинации «Телевидение и Радио» были шрисуждены лишь 2 вторые премии: корреспонденту ТВ-комании АР Кристинэ Восканян – за передачу «13 человек оказались в рабстве» и корреспонденту «Радио Маршалл» Амалии Папян - за передачу «Открытые скобки: новые проявления траффикинга в Армении».

Лауреат первой степени корреспондент OC Media Арминэ Аветисян сообщила, что ее героиней стала армянка, которая подверглась траффикингу в Турции.

Photos by Gevorg Perkuperkyan

«В Турции у наших соотечественников, пострадавших от подобного насилия, возникают особые проблемы, поскольку у нас нет дипломатических отношений с этой страной. Кроме того, здесь есть и психологическая проблема: эти лица, даже спасшись и вернувшись на родину, с трудом интегрируются в общество»,- сказал она.