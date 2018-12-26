В этом году число туристов выросло на 8,8%

В этом году число туристов, приехавших в Армению, выросло на 8,8%. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала председатель Комитета по туризму Рипсимэ Григорян.

По ее словам, если в 2017 году Армению посетили 1 млн 172 тысячи 402 визитера, то в 2018 году их было 1 млн 275 тысяч 209 человек. из них 525 тысяч 423 человек приехали из РФ.

На втором месте по числу туристов – Грузия, откуда приехали 233 тысячи 125 человек. На третьем месте – Иран, откуда приехали 132 тысячи 839 визитеров, на четвертом месте – США, откуда приехали 46 тысяч 138 человек. На пятом месте – Украина, откуда приехали 24 тысячи 308 визитеров.

«Особенно отличились по уровню всплеска туризма такие страны, как Индия, Китай и Казахстан, откуда в Армению приехали, соответственно, 131, 107 и 83% - по сравнению с предыдущими показателями»,- сказала председатель Комитета по туризму Рипсимэ Григорян.