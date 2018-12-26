В КНДР прошла символическая церемония соединения железных дорог двух Корей

Символическая церемония открытия совместного проекта Южной и Северной Корей по модернизации и воссоединению автомобильных и железных дорог прошла на железнодорожной станции КНДР Пханмун, сообщает "Ренхап".

Церемония началась около 10:00 утра по местному времени (4:00 по мск) на станции Пханмун в пограничном городе Кэсон.

Для участия в мероприятии на железнодорожную станцию КНДР ранее прибыл специальный поезд со 100 южнокорейскими участниками. Среди них были министр транспорта Ким Хен Ми, министр объединения Чо Мен Гюн, парламентские лидеры и другие должностные лица.

Делегацию КНДР представляли заместитель министра железных дорог КНДР Ким Юн Хек, а также председатель комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кроме того, как отмечает агентство, в мероприятии приняли участие представители ООН, а также России, Китая и Монголии.

В начале церемонии представители двух Корей произнесли праздничные речи. После чего на станции была установлена табличка с указателем.

Церемония закладки фундамента расценивается как символический запуск автодорожного и железнодорожного проекта, а не фактическое начало работ, подчеркивает агентство.