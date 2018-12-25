Новый Совет безопасности будет подчиняться премьер-министру Грузии

Парламент Грузии обсуждает подготовленные правительством поправки к Закону Грузии о планирования и правилах координации политики национальной безопасности, в рамках которых, новый Совет национальной безопасности будет находиться в подчинении премьер-министра.



Проект поправок был подготовлен 17 декабря после того, как Совет национальной безопасности во главе с президентом прекратил функционирование сразу после вхождения в силу новой Конституции.



Совещательный орган из восьми человек возглавит премьер-министр. Постоянными членами совета также являются: министры обороны, внутренних дел, иностранных дел и финансов, руководители Службы государственной безопасности и Службы разведки, командующий Силами обороны.



Согласно документу, на одного из постоянных членов совета будут возлагаться функции секретаря совета. У Совета также будет аппарат, который будет находиться в составе Администрации правительства и будет иметь «политически нейтрального» руководителя,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



Проект поправок уже прошел два комитетских слушания, и будет представлен для голосования на пленарное заседание, предположительно, в феврале 2019 года.