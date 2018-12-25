В связи с выполнением технической модернизации, работа официального сайта президента Армении будет прекращена на один день

В связи с выполнением технической модернизации, работа официального сайта Президента Республики будет прекращена с 25-го декабря сроком на один день. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В сообщении сказано:

«Уважаемые посетители сайта,

В связи с выполнением технической модернизации, работа официального сайта Президента Республики будет прекращена с 25-го декабря сроком на один день.



Приносим свои извинения за доставленные неудобства».