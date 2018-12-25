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В связи с выполнением технической модернизации, работа официального сайта президента Армении будет прекращена на один день


В связи с выполнением технической модернизации, работа официального сайта Президента Республики будет прекращена с 25-го декабря сроком на один день. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В сообщении сказано:

«Уважаемые посетители сайта,

В связи с выполнением технической модернизации, работа официального сайта Президента Республики будет прекращена с 25-го декабря сроком на один день.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства».




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