Армяне из диаспоры проводят акцию протеста в Ереване: они против ликвидации Министерства диаспоры

Сирийские, иракские армяне и репатрианты проводят акцию протеста у Дома правительства Армении. Как передает «Арменпресс», по мнению протестующих, Армения не везде имеет свои диппредставительства, а Министерство диаспоры всегда находилось в связи с армянскими общинами за рубежом. Они подготовили письмо, в котором высказались против ликвидации Министерства диаспоры. Протестующие собираются его передать и.о. премьер-министра республики Николу Пашиняну.

Начальник управления армянскими общинами Ближнего и Среднего Востока Министерства диаспоры Армении Левон Антонян сказал в беседе с журналистами, что они получают письма со всех уголков мира, в которых представители армянских общин говорят о необходимости существования Министерства диаспоры Армении.

Сотрудники Министерства диаспоры Армении направились вместе с протестующими к отделу по приему граждан аппарата правительства, где их письмо принял начальник отдела Александр Казарян.

Напомним, что в результате реформирования структуры Правительства в Армении вместо 17 министерств останется 12. Согласно предлагаемым изменениям, Министерство диаспоры будет расформировано.