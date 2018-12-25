На главной рождественской елке США вновь зажгли иллюминацию

Главная рождественская елка США, оставшаяся без иллюминации из-за атаки неизвестного и приостановки работы правительства, в понедельник вновь зажглась и открылась для посетителей благодаря гранту частной благотворительной организации. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в понедельник Национальная парковая служба США, отвечающая в том числе за это рождественское дерево.

Гирлянду на елке ранее пришлось отключить из-за инцидента с взобравшимся на дерево мужчиной, повредившим рождественские огни. По словам полиции, он находился в состоянии "эмоционального расстройства". Денег на ремонт взять было неоткуда, поскольку Национальная парковая служба 22 декабря осталась без финансирования, как и целый ряд других федеральных ведомств. В результате на время приостановки работы правительства центр для посетителей Белого дома и площадка с рождественской елкой были закрыты.

"Национальный парковый фонд [частный благотворительный фонд, помогающий содержать национальные парки США] предоставил финансовую помощь для того, чтобы вновь открыть и поддерживать работу главной рождественской елки", - сообщается на сайте Национальной парковой службы. Как убедился корреспондент ТАСС, елка действительно зажглась, а на большой лужайке перед Белым домом, которая именуется Эллипсом, сейчас довольно многолюдно: жители и гости города приходят к ярко украшенному дереву и фотографируются на его фоне.