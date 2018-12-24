Время в Ереване: 11:07:36,   24 Декабрь

Предстоящие на 25 декабря мероприятия


Арменпресс представляет анонс предстоящих на 25 декабря мероприятий

 

Время

Место

Мероприятие

 

Госструктуры

 

11:00

Мэрия Еревана

Заседание Совета старейшин Еревана.

13:00

Конференц-зал ИА “Арменпресс”

Пресс-конференция тюрколога Рафаела Саакяна, азербайджановеда Тавона Ованнисяна.

 

Партии, ОО, МО

 

13:30

Медцентр “Эребуни”

Новорожденные посетят своих мам в одежде Санта-Клауса.

 

Вузы, учебные заведения

 

12:00

Факультет журналистики ЕГУ

Открытие лаборатории “Мультимедиа”.

 

Пресс-клубы

 

11:00

Пресс-клуб "Пасатрк"

Пресс-конференция председателя ОО Против правового произвола” Ларисы Алавердян.

12:00

Пресс-клуб "Тесакет"

Пресс-конференция представителей ОО Диркапа” Мануэла Манукяна, Давида Оганджаняна и Саркиса Саркисяна.

12:00

Пресс-клуб "Блиц инфо"

Пресс-конференция  начальника отдела экспертизы технической безопасности лифтов Лусине Ованнисян.

12:00

Пресс-клуб "Постскриптум"

Пресс-конференция директора Армяно-американского центра здоровья Хачануш Акопян.

13:00

ИА “Ноев Ковчег”

Пресс-конференция на тему “Избирательное применение ареста и подходы новых властей в вопросе деятельности судебной системы”.

14:00

ИА “Ноев Ковчег”

Пресс-конференция “Структура будущего правительства”.

 

Культура

 

14:00

Союз писателей

Вручение премий членам Союза писателей.

14:00

Музей “Звартноц”

Фотовыставка работ Гуроса (Гурген Паронян).

19:00

Концертный зал “Арам Хачатурян”

Концерт Марио Стефано Пьетродарки.



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