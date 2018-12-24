Предстоящие на 25 декабря мероприятия
Арменпресс представляет анонс предстоящих на 25 декабря мероприятий
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Время
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Место
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Мероприятие
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Госструктуры
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11:00
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Мэрия Еревана
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Заседание Совета старейшин Еревана.
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13:00
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Конференц-зал ИА “Арменпресс”
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Пресс-конференция тюрколога Рафаела Саакяна, азербайджановеда Тавона Ованнисяна.
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Партии, ОО, МО
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13:30
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Медцентр “Эребуни”
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Новорожденные посетят своих мам в одежде Санта-Клауса.
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Вузы, учебные заведения
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12:00
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Факультет журналистики ЕГУ
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Открытие лаборатории “Мультимедиа”.
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Пресс-клубы
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11:00
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Пресс-клуб "Пасатрк"
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Пресс-конференция председателя ОО “Против правового произвола” Ларисы Алавердян.
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12:00
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Пресс-клуб "Тесакет"
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Пресс-конференция представителей ОО “Диркапа” Мануэла Манукяна, Давида Оганджаняна и Саркиса Саркисяна.
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12:00
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Пресс-клуб "Блиц инфо"
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Пресс-конференция начальника отдела экспертизы технической безопасности лифтов Лусине Ованнисян.
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12:00
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Пресс-клуб "Постскриптум"
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Пресс-конференция директора Армяно-американского центра здоровья Хачануш Акопян.
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13:00
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ИА “Ноев Ковчег”
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Пресс-конференция на тему “Избирательное применение ареста и подходы новых властей в вопросе деятельности судебной системы”.
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14:00
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ИА “Ноев Ковчег”
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Пресс-конференция “Структура будущего правительства”.
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Культура
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14:00
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Союз писателей
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Вручение премий членам Союза писателей.
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14:00
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Музей “Звартноц”
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Фотовыставка работ Гуроса (Гурген Паронян).
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19:00
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Концертный зал “Арам Хачатурян”
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Концерт Марио Стефано Пьетродарки.