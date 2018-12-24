Предстоящие на 25 декабря мероприятия

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Новорожденные посетят своих мам в одежде Санта-Клауса.

Пресс-конференция представителей ОО “Диркапа” Мануэла Манукяна, Давида Оганджаняна и Саркиса Саркисяна.

13:00

ИА “Ноев Ковчег”