Впервые итоги парламентских выборов не будут обжалованы в Конституционном суде: Никол Пашинян

Впервые итоги парламентских выборов не будут обжалованы в Конституционном суде. По сообщению «Арменпресс», об этом на своей страничке в “Фейсбук” написал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

“Поскольку не было отмечено, считаю необходимым подчернуть. Точка отсчета 1996 год, когда создался Конституционный суд. После этого итоги всех парламентских выборов были обжалованы в КС. Единственным исключением стали внеочередные выборы 2018 года”, - говорится в записи Никола Пашиняна.