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Маркос Пизелли – лучший футболист года


Полузащитник сборной Армении Маркос Пизелли признан лучшим футболистом года Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФФА.

Федерация футбола Армении подвела итоги года, по которым лучшим футболистом года Армении был признан полузащитник сборной Армении Маркос Пизелли, набравший в голосовании 171 очко.

На втором месте - полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, набравший в голосовании  119 очков.

На третьем месте - форвард сборной Армении Саргис Адамян, набравший в голосовании  32 очка.


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