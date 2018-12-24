Маркос Пизелли – лучший футболист года

Полузащитник сборной Армении Маркос Пизелли признан лучшим футболистом года Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФФА.

Федерация футбола Армении подвела итоги года, по которым лучшим футболистом года Армении был признан полузащитник сборной Армении Маркос Пизелли, набравший в голосовании 171 очко.

На втором месте - полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, набравший в голосовании 119 очков.

На третьем месте - форвард сборной Армении Саргис Адамян, набравший в голосовании 32 очка.