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Это честь быть одним из 10 лучших спортсменов Армении — Симон Мартиросян


Чемпион мира, тяжелоатлет  Симон Мартиросян считает честью быть одним из 10 лучших спортсменов Армении.

«Рад быть в  числе 10 лучших. Для  меня это большая честь, поскольку  в  Армении есть очень сильные  спортсмены», - в беседе с Арменпресс сказал он.

В  голосовании, организованном Министерством спорта  и по вопросам молодежи, участвовали спортивные журналисты, представители национальной федерации, учтены  итоги  SMS-голосования.

В топ-10 лучших спортсменов года вошли (в алфавитном порядке):

Алексанян Артур, Арутюнян Владимир - Саркисян Лев,  Казарян Арсен, Карапетян Фердинанд, Манукян Максим, Мартиросян Симон, Минасян Гор, Мхитарян Григор, Степанян Эдгар, Товмасян Артур.

По итогам голосования только журналистов и специалистов в топ-10 вошли: Артур Товмасян (28), Симон Мартиросян (44), Артур Алексанян (44), Фердинанд Карапетян (42), Гор Минасян (41), Максим Манукян (40), Владимир Арутюнян - Лев Саркисян (39), Эдгар Степанян (38), Артур Шагинян (23), Генрих Мхитарян (20).




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