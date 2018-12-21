Известны результаты голосования «10 лучших спортсменов года»
Известны результаты голосования «10 лучших спортсменов года», организованного министерством спорта и по вопросам молодежи Республики Армения,.
Как сообщает Арменпресс, в голосовании приняли участие спортивные журналисты, представители национальных федераций, а также подведены итоги SMS-голосования.
В топ-10 лучших спортсменов года вошли (в алфавитном порядке):
Алексанян Артур
Арутюнян Владимир - Саркисян Лев
Казарян Арсен
Карапетян Фердинанд
Манукян Максим
Мартиросян Симон
Минасян Гор
Мхитарян Григор
Степанян Эдгар
Товмасян Артур.
В голосовании также приняла участие корреспондент государственного информационного агентства “Арменпресс” Варвара Айрапетян. Наш топ-10 выглядят так: Симон Мартиросян (тяжелая атлетика), Гор Минасян (тяжелая атлетика), Максим Манукян (борьба), Фердинанд Карапетян (дзюдо), Артур Алексанян (борьба), Владимир Арутюнян - Лев Саркисян (синхронные прыжки в воду), Артур Шагинян (борьба), Эдгар Степанян (велоспорт), Тигран Киракосян (самбо), Григор Мхитарян (самбо).
По итогам голосования только журналистов и специалистов в топ-10 вошли: Артур Товмасян (28), Симон Мартиросян (44), Артур Алексанян (44), Фердинанд Карапетян (42), Гор Минасян (41), Максим Манукян (40), Владимир Арутюнян - Лев Саркисян (39), Эдгар Степанян (38), Артур Шагинян (23), Генрих Мхитарян (20).
Варвара Айрапетян