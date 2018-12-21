Известны результаты голосования «10 лучших спортсменов года», организованного министерством спорта и по вопросам молодежи Республики Армения,.

Как сообщает Арменпресс, в голосовании приняли участие спортивные журналисты, представители национальных федераций, а также подведены итоги SMS-голосования.

В топ-10 лучших спортсменов года вошли (в алфавитном порядке):

Алексанян Артур

Арутюнян Владимир - Саркисян Лев

Казарян Арсен

Карапетян Фердинанд

Манукян Максим

Мартиросян Симон

Минасян Гор

Мхитарян Григор

Степанян Эдгар

Товмасян Артур.

В голосовании также приняла участие корреспондент государственного информационного агентства “Арменпресс” Варвара Айрапетян. Наш топ-10 выглядят так: Симон Мартиросян (тяжелая атлетика), Гор Минасян (тяжелая атлетика), Максим Манукян (борьба), Фердинанд Карапетян (дзюдо), Артур Алексанян (борьба), Владимир Арутюнян - Лев Саркисян (синхронные прыжки в воду), Артур Шагинян (борьба), Эдгар Степанян (велоспорт), Тигран Киракосян (самбо), Григор Мхитарян (самбо).

По итогам голосования только журналистов и специалистов в топ-10 вошли: Артур Товмасян (28), Симон Мартиросян (44), Артур Алексанян (44), Фердинанд Карапетян (42), Гор Минасян (41), Максим Манукян (40), Владимир Арутюнян - Лев Саркисян (39), Эдгар Степанян (38), Артур Шагинян (23), Генрих Мхитарян (20).

Варвара Айрапетян