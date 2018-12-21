Встречи между Николом Пашиняном и Станиславом Засем не запланировано

Встречи между исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и кандидатом на пост генерального секретаря ОДКБ от Беларуси Станиславом Засем не запланировано. В беседе с «Арменпресс» об этом сказал пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.

“Встречи с Николом Пашиняном не планируется. Если до сих под такой встречи не было, значит, не было необходимости в ней”, - сказал он.

В пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза страны Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком организации. Ранее Зась уже посетил с целью согласования своего назначения Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Россию. Зась отметил, что готов в любое удобное для армянского премьера время прибыть в Армению, встретиться с главой правительства, министром иностранных дел и министром обороны. Он выразил надежду на консенсус по вопросу его назначения.