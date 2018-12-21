Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер направили совместное поздравительное послание Николу Пашиняну

Председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направили совместное поздравительное послание и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну в связи с победой возглавляемого им блока на внеочередных парламентских выборах. Как сообщает Арменпресс, в послании говорится:

“Ваше превосходительство,

Мы хотели бы поздравить Вас с победой Вашего политического блока на парламентских выборах в Армении 9 декабря 2018 года. Выборы прошли в условиях соблюдения основных свобод и пользовались широким общественным доверием. Вы получили от граждан Армении сильный мандат на проведение реформ.

Европейский Союз готов поддержать Вас в Вашей программе реформ. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией, временно вступившее в силу с 1 июня 2018 года, обеспечивает прочную основу для нашего сотрудничества и содержит амбициозный план реформ.

Оно будет также содействовать становлению устойчивой социально-экономической системы, необходимой для благополучия Армении. Надеемся на совместную работу по реализации соглашения.

В более широком, региональном контексте надеемся, что Армения продолжит сотрудничество в рамках Восточного партнерства, которое в 2019 году отметит десятилетие своей деятельности. Надеемся также, что с новой силой продолжим прилагать усилия, направленные на установление мира и безопасности в регионе. Желаем Вам всяческих успехов в руководстве Вашей страной”.