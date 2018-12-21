«Арсенал» готов расстаться с Озилом

Лондонский «Арсенал» думает о расставании с немецким полузащитником Месутом Озилом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета The Independent. По сведениям, английский клуб готов продать 30-летнего футболиста в ходе зимнего трансферного окна.

В 2013-м году Озил перешел из мадридского «Реала» в «Арсенал», который заплатил за его трансфер 47.5 млн евро. В текущем сезоне немецкий полузащитник провел 14 матчей в составе лондонской команды, став автором 4-х голов и 2-х результативных передач.