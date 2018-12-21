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Сегодня выберут лучшего спортсмена года


Сегодня подведут итоги конкурса, организованного Министерством по делам спорта и молодежи, и выберут лучшего спортсмена года Армении.

Как передает «Арменпресс», голосовать будут аккредитованные в Министерстве по делам спорта и молодежи журналисты и главные тренеры. Кроме того, состоится SMS-голосование.

Среди заявленных имен – Артур Алексанян, Карен Асланян, Айк Гаспарян, Максим Манукян, Эдгар Степанян и др.

В голосовании примет участие и спортивный корреспондент «Арменпресс» Варвара Айрапетян.


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