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Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку


Глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в сети Twitter.

"[Отставной] генерал Джим Мэттис уйдет в отставку <...> в конце февраля, прослужив в моей администрации в качестве министра обороны последние два года", - написал американский лидер. "В ходе пребывания Джима в должности был достигнут огромный прогресс, особенно в плане закупки новой боевой техники [для нужд Вооруженных сил США]", - отметил он.

"Генерал Мэттис оказал мне огромную помощь в том, чтобы обеспечить оплату союзниками и другими странами своей доли военных обязательств", - подчеркнул также президент. "Кандидатура нового министра обороны будет выдвинута в ближайшее время", - добавил Трамп.

По данным агентства Reuters со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга, глава Пентагона объявил президенту США о своем уходе в отставку во время встречи с ним в четверг. 

 

 




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