Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 21-го декабря, состоится внеочередное заседание Совета старейшин Еревана.

В конференц-зал ИА “Арменпресс” сегодня, 21-го декабря, состоится церемония погашения и введения в оборот марки на тему “Телеграфное агентство Армении: 100-летие основания «Арменпресс»”.

В отеле “Армения Мариотт” сегодня, 21-го декабря, состоится обсуждение на тему “Обеспечение избирательного права лиц с ограниченными возможностями”.

Сегодня, 21-го декабря, состоится пресс-конференция на тему реформ Семейного кодекса.

В Пробационной службе Министерства юстиции Армении сегодня, 21-го декабря, состоится подписание меморандума о взаимопонимании между Пробационной службой министерства юстиции Армении и национальной сетью “Содействие пробации”.

В зале имени “Арно Бабаджаняна” сегодня, 21-го декабря, состоится гала-концерт 2-го тура конкурса кларнетистов имени Абгара Мурадяна.

Сегодня, 21-го декабря, состоится мероприятие, организованное центром “Счет в уме”.

Г Сегодня, 21-го декабря, состоится голосование тренеров на конкурсе “Лучшие 10 спортсменов года”.

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