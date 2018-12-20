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Правительство Армении одобрило соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном


Правительство Армении  одобрило соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства Армении в четверг.

Документ будет направлен на ратификацию в парламент после завершения правовых процедур.

До того он будет представлен в Конституционный суд для установления соответствия его положений Конституции Армении, и, в случае, положительного заключения, направлен в Национальное Собрание на ратификацию.

Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года. Оно рассчитано на три года и предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном.


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