Alibaba к 2036 году намерена увеличить число пользователей до 2 млрд

Компания Alibaba намерена к 2036 году увеличить число индивидуальных зарегистрированных пользователей до 2 млрд человек по всему миру. Об этом в среду сообщила газета China Daily.

"Все больше иностранных поставщиков отдают предпочтение выходу на китайский рынок посредством онлайн-торговых площадок. Даже если всего 1% китайских потребителей будут покупать их бренды, это обеспечит феноменальный рост базы пользователей Alibaba", - сказал заместитель генерального директора принадлежащей Alibaba интернет-торговой площадки Tmall International Вэй Чэнь. По его словам, в течение пяти лет с момента своего образования Tmall зарегистрировала свыше 19 тыс. брендов из 75 стран и регионов мира,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным на конец июня текущего года, количество зарегистрированных на онлайн-торговых площадках компании пользователей достигло 576 млн человек.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. Была основана Джеком Ма в 1999 году. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также дочерние предприятия, занимающиеся разработками в сфере облачных технологий - Alibaba Cloud и искусственного интеллекта - AI Labs. Согласно официальным данным, порядка 86% выручки Alibaba Group составляет интернет-коммерция.