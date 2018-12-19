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Стратегическая инициатива со стороны Нахичевана была и остается в руках Вооруженных сил Армении: Никол Пашинян


Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, согласно которому в 2018 году Азербайджану удалось полностью взять под контроль 11 тыс квадратных метров земли на участке Нахичевана.

«Определенные перемещения позиций произошли в Нахичеванском участке, и это происходило с обеих сторон. Я официально заявляю, что территории, которые до 8 мая находились под контролем Вооруженных сил Армении, по-прежнему находятся под контролем Вооруженных сил Армении», - как сообщает Арменпресс, сказал Пашинян.

Он заявил, что даже в результате этих процессов позиции Вооруженных сил Армении улучшились, и стратегическая инициатива была и остается в руках Вооруженных сил Армении.




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