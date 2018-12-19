Избранные депутаты от блока «Мой шаг» сегодня проведет встречу
17:01, 19 Декабрь, 2018
Блок «Мой шаг» проведет встречу сегодня, в 19:30, в ереванском отеле “Armenia Marriott”. Об этом сообщил Арменпресс депутат фракции «Выход» Ален Симонян.
Депутат не предоставил никаких подробностей по вопросам, которые будут обсуждаться на встрече.
«Это просто встреча с представителями блока, которые были избраны в парламент», - сказал он.
Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись 9 декабря. По итогам выборов в парламент были избраны три политические силы: блок «Мой шаг» - 70,44% голосов, партия «Процветающая Армения» - 8,27% и партия «Светлая Армения» - 6,37%.