Избранные депутаты от блока «Мой шаг» сегодня проведет встречу

Блок «Мой шаг» проведет встречу сегодня, в 19:30, в ереванском отеле “Armenia Marriott”. Об этом сообщил Арменпресс депутат фракции «Выход» Ален Симонян.

Депутат не предоставил никаких подробностей по вопросам, которые будут обсуждаться на встрече.

«Это просто встреча с представителями блока, которые были избраны в парламент», - сказал он.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись 9 декабря. По итогам выборов в парламент были избраны три политические силы: блок «Мой шаг» - 70,44% голосов, партия «Процветающая Армения» - 8,27% и партия «Светлая Армения» - 6,37%.