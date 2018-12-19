На заседании 25-го декабря Совет старейшин Еревана утвердит бюджет Еревана на

2019 год. Как передает «Арменпресс», согласно проекту, в доходной части бюджета на 2018 год запланирована цифра в 83,077,572.0 тысяч драмов, в расходной - 84,346,812.0 тысяч драмов. дефицит бюджета составляет 1,269.240 тысяч драмов.

Другим вопросом в повестке заседания 25-го декабря стоит утверждение пятилетней программы развития Еревана на 2019-2023 годы. Всего в повестке – 10 вопросов.