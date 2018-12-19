«Самый толстый мальчик в мире» похудел вдвое

Индонезиец Ария Пермана (Arya Permana), ранее считавшийся самым толстым мальчиком на Земле, похудел почти в два раза и выразил желание стать футболистом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2016 году на тот момент 10-летний Пермана весил 200 килограммов. Он не мог ни сидеть, ни ходить, постоянно чувствовал голод и пять раз в день ел большие порции рыбы, говядины, риса и супа, а также сладкое. Родители посадили его на диету из коричневого риса, заставляли двигаться, а в 2017 году ему сделали операцию по уменьшению объемов желудка.

Сейчас Пермане 12 лет, и он похудел на 98 килограммов. Ему нравится играть с друзьями в футбол и бадминтон, также он каждый день отправляется с ними на пятикилометровые прогулки. Мальчик даже научился ездить на мотоцикле. Родители запрещают ему есть сладости и пить газировку.

Мальчик снова начал ходить в школу и старается нагнать упущенное.

Пермана начал резко толстеть с двух лет, однако доктора в родной деревни не могли найти у ребенка никаких патологий. Чтобы прокормить Перману, родителям приходилось постоянно занимать деньги.