Британская газета Financial Times назвала американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса "человеком года", в том числе из-за его неизменной поддержки "либеральной демократии, которая находится в осаде со стороны популистов", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает газета, обычно издание выбирает "человеком года" персону, известную благодаря ее достижениям. В случае с Соросом выбор редакции также касается "ценностей, которые он представляет". Издание подчеркивает, что американский финансист – "знаменосец либеральной демократии и открытого общества".

Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за 2 года около 1 миллиарда долларов. Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году.