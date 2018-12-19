Известный американский предприниматель армянского происхождения, один из основателей портала Reddit Алексис Оганян поздравил Армению с признанием страной года редакцией журнала The Economist. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Мы заслужили это, братья и сестры. Вы все сделали это – мирно и мощно», – написал Оганян на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось ранее, влиятельный британский журнал The Economist признал Армению "Страной года".



Как передает «Арменпресс», авторы публикации отметили, что новому руководству Армении удалось не допустить насилия в ходе смены власти.

"Наша ежегодная премия "Страна года" вручается не самой влиятельной стране, не самой богатой, не стране с самой вкусной кухней (извини, Япония). Это знаменует прогресс", - говорится в статье, опубликованной в The Economist.Как говорится в публикации, президент Армении Серж Саргсян попытался продлить срок своего правления, став премьер-министром."Однако люди вышли на улицу в знак протеста. Никол Пашинян, харизматичный и бородатый бывший журналист и депутат, пришел к власти легально на волне протеста против коррупции и некомпетентности. Его блок набрал 70% голосов на последующих выборах", - отмечается в статье."Тем не менее, древняя и часто плохо управляемая нация в нестабильном регионе имеет шансы на демократию и обновление. По этой причине Армения является нашей "Страной года", - пишут авторы публикации.