Иран объявил об обнаружении 40 новых месторождений нефти и газа

Иран объявил об обнаружении около 40 новых месторождений нефти и газа и рассчитывает в ближайшее время приступить к их освоению. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил во вторник глава департамента разведки месторождений Национальной иранской нефтяной компании Салеф Хенди.

В настоящее время Иран проводит разведку на углеводороды примерно на 60% своей национальной территории, в том числе там, где до недавнего времени такие поиски считались бесперспективными, цитирует главу департамента агентствоIRNA. К выходу на тендер готовы 14 блоков вновь открытых месторождений углеводородов.

"Иран вышел на первое место в мире по запасам нефти и газа, - утверждает Хенди. - Всего несколько лет назад мы уговаривали иностранные, в частности китайские компании, продать нам определенные виды бурового оборудования, а ныне мы полностью обеспечиваем себя всем необходимым в этой сфере. С возвратом американских санкций мы не столкнулись с какими-либо проблемами, разведка на углеводороды идет своим чередом".