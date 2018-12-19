Четыре британских партии выступили с инициативой объявить вотум недоверия правительству

Шотландская национальная партия (ШНП), "Либеральные демократы", Партия "зеленых" и Plaid Cymru - Партия Уэльса внесли внесли в парламент Соединенного Королевства требование о необходимости провести голосование по вопросу вынесения вотума правительству консерваторов. Как передает Арменпресс, об этом во вторник ШНП сообщила на своей странице в Twitter.

"Мы надеемся, что правительство Великобритании предоставит время для обсуждения нашего предложения до закрытия парламента на рождественские каникулы", - сказал лидер фракции шотландских националистов в Палате общин Иэн Блэкфорд.

Британское правительство обязано провести дебаты в Палате общин по вопросу вынесения ему вотума недоверия только в том случае, если данное предложение было внесено лидером официальной оппозиции, которым на данный момент является Джереми Корбин, возглавляющий Лейбористскую партию.

Правительство Соединенного Королевства не удовлетворило в понедельник требование Корбина провести символическое голосование по вопросу о вынесении вотума недоверия лично в адрес британского премьер-министра Терезы Мэй. Лидер лейбористов назвал "неприемлемым" ее решение перенести на следующий год парламентское голосование по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit, которое должно было состояться 11 декабря.