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Пожар уничтожил около 600 домов в Бразилии


Не менее 600 домов уничтожены в результате пожара в штате Амазонас в Бразилии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду Associated Press.

Причины возгорания пока не установлены.

Отмечается, что пожар произошел в бедном районе с преимущественно деревянной застройкой.

Спасатели заявили о четырех пострадавших. Данных о погибших пока нет.

 

 

 




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