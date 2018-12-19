Пожар уничтожил около 600 домов в Бразилии

Не менее 600 домов уничтожены в результате пожара в штате Амазонас в Бразилии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду Associated Press.

Причины возгорания пока не установлены.

Отмечается, что пожар произошел в бедном районе с преимущественно деревянной застройкой.

Спасатели заявили о четырех пострадавших. Данных о погибших пока нет.