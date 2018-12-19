В сирийском Алеппо строители до конца года сдадут новый медицинский центр

Новый медицинский центр в районе сирийского Алеппо Бустан аль-Баша строители сдадут до конца года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам прораб проекта Омар Ахдар.

"Мы почти три месяца делали капитальный ремонт, сейчас здание выглядит еще лучше, чем до войны, когда оно было почти полностью уничтожено. Планируем сдать объект до конца года", - рассказал журналистам строитель.

Этот медицинский центр станет первой поликлиникой в районе, который в течение нескольких лет до освобождения Алеппо удерживали боевики.

Как заявлял ранее губернатор провинции Алеппо Абдунасер Аль-Амири, за время восстановления Алеппо с улиц вывезли более 3 миллионов кубометров строительного мусора и более 6 тысяч сожженных автомобилей, из которых террористы строили баррикады.