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Совет директоров МВФ одобрил Украине кредит на $3,9 млрд


Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил во вторник соглашение по кредитному механизму stand-by в поддержку всеобъемлющей экономической программы Украины в размере $3,9 млрд на срок в 14 месяцев. Об этом говорится в распространенном заявлении МВФ по итогам заседания руководящего органа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Первый транш в размере $1,4 млрд Украине будет предоставлен немедленно. Остальная часть будет предоставляться по итогам проводимых каждые полгода обзоров экономики страны.

 




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