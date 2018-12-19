Совет директоров МВФ одобрил Украине кредит на $3,9 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил во вторник соглашение по кредитному механизму stand-by в поддержку всеобъемлющей экономической программы Украины в размере $3,9 млрд на срок в 14 месяцев. Об этом говорится в распространенном заявлении МВФ по итогам заседания руководящего органа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Первый транш в размере $1,4 млрд Украине будет предоставлен немедленно. Остальная часть будет предоставляться по итогам проводимых каждые полгода обзоров экономики страны.
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