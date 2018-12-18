Никол Пашинян принял Анджея Каспршика

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы, касающиеся мирного переговорного процесса вокруг нагорно-карабахского конфликта.

Стороны подчеркнули важность реализации шагов, необходимых для создания атмосферы взаимного доверия и мира.