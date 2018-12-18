Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю 100-летия ИА “Арменпресс”

Своей вековой деятельностью информационное агентство “Арменпресс” занимает уникальное место в истории Республики Армения. Об этом говорится в поздравительном послании исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю 100-летия ИА “Арменпресс”.

“Дорогие «арменпрессовцы»,

Сердечно поздравляю вас с 100-летием информационного агентства “Арменпресс”. Агентство своей вековой деятельностью занимает уникальное место в истории Республики Армения. В богатом архиве агентства хранятся материалы, информация и фотографии наиболее важных событий в жизни наших трех республик, которые являются важной частью документального наследия нашей страны.

Высоко оценивая путь «Арменпресс», я уверен, что агентство будет и впредь содействовать предоставлению достоверной информации о Республике Армения как в нашей стране, так и за ее пределами, а также в качестве четвертой власти будет способствовать защите прав граждан, поднимая вопросы общественной важности и способствуя развитию новостной сферы.

Желаю всему коллективу «Арменпресс» неиссякаемой творческой энергии, новых достижений и успехов в дальнейшей ответственной деятельности”, - говорится в поздравительном послании исполняющего обязанности премьер-министра.