В правлении партии “Гражданский договор” продолжаются обсуждения о назначениях на государственные органы

В правлении партии “Гражданский договор” пока продолжаются обсуждения о назначениях на различные государственные органы. В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь “Гражданского договора” Ваган Костанян не подтвердил и не опровергнул сведения СМИ о том, что исполняющая обязанности министра культуры Лилит Макунц станет руководителем парламентской фракции “Гражданский договор”, а секретарем фракции будет назначен член партии “Гражданский договор”, депутат Акоп Симидян.

“В правлении партии пока продолжаются обсуждения о назначениях на различные государственные органы”, - сказал Костанян.

ЦИК Армении итоги голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении, прошедших 9-го декабря. По результатам подсчета голосов избирателей со всех 2010 избирательных участков, в парламент проходят три политические силы: блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения" (ППА) и "Светлая Армения". Как передает «Арменпресс» , согласно данным, представленным на официальном сайте ЦИК, лидирует возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном блок "Мой шаг", в пользу которого проголосовало 70,44% избирателей (884 456 человек). У ППА - 8,27% (103 824 избирателей), на третьем месте: "Светлая Армения" - 6,37% (80 024 избирателей). Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер - в ее пользу проголосовало 4,7% избирателей (59 059 человек). Голоса избирателей между остальными участниками выборов распределились следующим образом: АРФ Дашнакцутюн – 3,89% (48 811),всеармянская партия "Сасна црер" – 1,82% (22 862), партия "Оринац Еркир" – 0,99% (12 389), блок партий "Мы" – 2% (25 174), партия "Христианско-народное возрождение" – 0,51% (6 456), партия "Национальный прогресс" – 0,33% (4122), социал-демократическая партия "Решение гражданина" – 0,68% (8530).