Политизация убийства женщины в Гюмри не будет способствовать объективному и плодотворному расследованию: посол РФ

По делу об убийстве 2-го декабря в Гюмри женщины, в котором обвиняется российский военнослужащий, между 102-й российской военной базой и армянскими правоохранительными органами имеется тесное сотрудничество.

Как передает “Арменпресс”, об этом в беседе с журналистами заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин.

“Между 102-й российской военной базой и армянскими правоохранительными органами имеется тесное сотрудничество, и оно осуществляется на основании законодательства Армении. Не надо политизировать этот вопрос. Конеччно, это ужаснов преступление. Пользуясь случаем, выражаю свое глубокое соболезнованием родным и близким погибшей женщины. Конечно же, это преступление должно быть расследовано и виновный должен понести наказание. Однако политизацию этого вопроса считаю непозволительной. Политизация не будет способствовать объективному и плодотворному расследованию”, - сказал Копыркин.

2-го декабря в Гюмри, перед одним из домов по улице Маяковского, была обнаружена и на машине скорой помощи в ЗАО “Медицинский центр Гюмри” была доставлена жительница Ширакской области, 1961 года рождения, которая в больнице скончалась.

У нее была диагностирована “политравма, закрытое повреждение черепного мозга, закрытое повреждение грудной клетки, травматический шок, кома”.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по пункту 14, 2-й части статьи 112 Уголовного кодекса Армении (умышленное нанесение телесного повреждения, которое привело к смерти пострадавшего).