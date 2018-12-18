Директор-главный редактор издательского дома “Беларусь сегодня” поздравил агентство «Арменпресс»

Директор-главный редактор издательского дома “Беларусь сегодня” Дмитрий Жук поздравил директора государственного информационное агентство «Арменпресс» Арама Ананяна со 100-летием агентства. В поздравительном послании, в частности, говорится:

“Уважаемый Арам Левонович,

Примите искренние поздравления со знаменательной датой – 100-летием информационного агентства “Арменпресс”.

Ваше агентство, основанное 18 декабря 1918 года, как Армянское телеграфное агентство, за свою вековую историю прошло славный и наполненный глубоким смыслом путь летописца своего Отечества и народа. Сегодня Вы прочно удерживаете передовые позиции в медиасфере Армении, информируя мир о важнейших событиях своей страны и ее развитии, тем самым вносите значительный вклад в формирование информационной картины мира.

Желаю Вам неиссякаемого вдохновения, созидательного творческого азарта, всегда острого пера, вдумчивой и благодарной аудитории. Счастья, здоровья, любви, мира и добра Вам и близким Вам людям”.