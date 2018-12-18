Роль «Арменпресс» в истории Армении неоценима: бывший премьер-министр Армении Хосров Арутюнян поздравил информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем

Бывший премьер-министр Армении Хосров Арутюнян поздравил информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем - 100-летием со дня основания. Как передает «Арменпресс», в поздравлении сказано:

«В деле управления государством очень важно правильное толкование результатов для общества, для достижения верной оценки деятельности правительства. В этом деле неоценимо предоставление беспристрастной и полноценной информации.

В данном контексте, роль «Арменпресс» в истории Армении неоценима, поскольку – по сути, «Арменпресс» стал фактически первоисточником, и эта роль агентству удалась.

Поздравляю сотрудников «Арменпресс» с юбилеем и желаю новых трудовых и профессиональных достижений».

Сегодня, 18-го декабря, информационное агентство «Арменпресс» отмечает 100 лет со дня своего основания. Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.

Норайр Шогикян