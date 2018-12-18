И.о. министра культуры Армении Лилит Макунц поздравила информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем – 100-летием со дня основания. Как передает «Арменпресс», в поздравлении сказано:

«Уважаемый г-н Ананян, дорогой коллектив информационного агентства «Арменпресс»!

Поздравляю вас с юбилеем – 100-летием со дня основания, желаю постоянных и новых достижений в армянском и международном информационном поле.

В нынешние времена технологических достижений информационное агентство «Арменпресс» шагает в ногу со временем, обеспечивая беспристрастное, всестороннее, грамотное и многоязычное освещение событий. Информационное агентство «Арменпресс» за свою вековую историю является важной платформой для распространения армянской культуры.

Армения является колыбелью цивилизации, и вы с честью исполняете миссию популяризации и передачи поколениям культуры армянского народа.

Вновь поздравляю вас и желаю успехов, а также благих известий».

Сегодня, 18-го декабря, информационное агентство «Арменпресс» отмечает 100 лет со дня своего основания. Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.

Анжела Амбарцумян