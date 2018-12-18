В Мумбаи восемь человек погибли и 145 пострадали при пожаре в больнице

Не менее восьми человек погибли, более 140 получили ранения в результате мощного пожара, который охватил накануне одну из государственных больниц в экономической столице Индии - городе Мумбаи, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на экстренные службы.

По его данным, одной из жертв трагедии стал 6-месячный ребенок. Состояние по меньшей мере 28 из 145 пострадавших врачи оценивают как критическое,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пожар начался в понедельник примерно в 16.00 по местному времени (около 13.30 мск). Вскоре пламя охватило большую часть помещений 5-этажного здания больницы, и прибывшие на место происшествия пожарные бригады долгое время не могли справиться с огнем. Параллельно с этим проходила операция по поиску и спасению пациентов, которые оказались блокированы внутри горящего здания.

"Причина пожара пока не известна", - заявил агентству ANIпредставитель местных властей.