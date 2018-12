Фильмы "Хан Соло: Звездные войны. Истории" (Solo: A Star Wars Story), "Черная Пантера" (Black Panther), а также еще восемь картин вошли в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучшие визуальные эффекты". Об этом сообщила в понедельник Американская академия киноискусств, присуждающая эту награду.

В шорт-лист также включены следующие фильмы: "Человек-муравей и Оса" (Ant-Man and the Wasp), "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War), "Кристофер Робин" (Christopher Robin), "Человек на Луне" (First Man), "Мир Юрского периода 2" (Jurassic World: Fallen Kingdom), "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns), "Первому игроку приготовиться" (Ready Player One), "Удивительный мир Марвена" (Welcome to Marwen),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщили в академии, 5 января ее члены просмотрят 10-минутные отрывки из каждого фильма, вошедшего в данный список. После этого будут отобраны пять картин, которые номинируют на премию.

Американская академия киноискусств огласила шорт-листы претендентов на премию еще в ряде номинаций. В категорию "Грим и стиль прически" вошли "Черная пантера", "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody), "Граница" (Border), "Две королевы" (Mary, Queen of Scots), "Стэн и Олли" (Stan & Ollie) и "Суспирия"(Suspiria).

Как сообщили в академии, 140 лент были первоначально выдвинуты на соискание "Оскара" в категории "Лучший короткометражный игровой фильм". В шорт-лист вошли десять картин. В их числе ленты "Только для ваших ушей" (Susotázs), "Дикарь" (Fauve) и "В тюряге" (Detainment).

На соискание награды в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" была выдвинута 81 работа. В короткий список отобраны десять из них. В их числе мультфильмы "Поведение животных" (Animal Behaviour), "Бао", (Bao) и "Дедушка морж" (Pépé le Morse).

91-я церемония вручения "Оскара" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года. Она пройдет в театре Dolby (Голливуд, Лос-Анджелес).