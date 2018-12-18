Каникулы в школах начнутся 24-го декабря

В 2018-2019 учебном году в 3-12 классах армянских школ каникулы начнутся 24-го декабря и продлятся до 6-го января включительно. Как передает «Арменпресс», Министерство образования и науки Армении обнародовало график зимних каникул в школах страны.

Как сообщают из министерства образования и науки Армении, в связи с Законом РА «О праздниках и памятных днях Республики Армения», понедельник после отмечаемого 6 января праздника Богоявления и Рождества Христова – День поминовения усопших (Мерелоц) – является нерабочим.

Посему занятия для учащихся 3-12 классов возобновятся с 8 января. Зимние каникулы учащихся 1-2 классов начнутся 24 декабря 2018 года и продлятся до 20 января 2019 года включительно.