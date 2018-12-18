Арменпрессовцы обеспечивают на своем профессиональном фронте непрерывность нашей государственности: поздравление Валерия Осипяна
10:15, 18 Декабрь, 2018
Начальник полиции Армении Валерий Осипян поздравил информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем – 100-летием со дня основания.
Как передает «Арменпресс», в поздравлении сказано:«Уважаемые друзья! От имени коллегии полиции Армении и от себя лично поздравляю самое старое и опытное информационное агентство Армении - «Арменпресс», с юбилеем – 100-летием со дня основания. Деятельность в медиа-сфере не ограничивается предоставлением информации: эти службы призваны также способствовать формированию и прогрессу общества, формированию в стране идеологического поля, правовому воспитанию граждан и пр. В любой стране эти службы призваны способствовать укреплению государственности, защите прав граждан. Деятельность информационного агентства «Арменпресс» во все эпохи трех республик является прекрасным примером тому. Арменпрессовцы обеспечивают на своем профессиональном фронте непрерывность нашей государственности, они служили повышению образованности поколений граждан, создали то информационное поле, которое сегодня обеспечивает право граждан на осведомленность. Уверен, что трудовые традиции, верность своему делу и уважение к гражданину и впредь будут составлять суть и основу деятельности информационного агентства «Арменпресс». Снова поздравляю с юбилеем и желаю нового столетия труфовых подвигов, и пусть ваш высокий профессионализм всегда будет удостоен ожиданий и любви общества».