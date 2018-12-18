Самую большую новогоднюю елку поставят на площади Первой Республики
10:11, 18 Декабрь, 2018
По решению мэра Тбилиси Кахи Каладзе главную новогоднюю елку столицы в этом году поставят не на проспекте Руставели, а на площади Первой Республики. В мэрии уверены, что эта площадь станет традиционным местом для установления новогодней елки.
Каха Каладзе пригласил всех желающих прийти на площадь в субботу, 22 декабря, чтобы увидеть, как включат иллюминацию на главной елке. «Мероприятие будет довольно впечатляющим. Хочу призвать всех: приходите вместе с детьми и вместе зажжем эту красивейшую елку», - сказал столичный градоначальник,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.
С 28 декабря по 7 января 2019 года на площади Первой Республики откроется «Новогодняя деревня». Здесь состоится несколько праздничных мероприятий, в том числе и гала-концерт.