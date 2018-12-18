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Самую большую новогоднюю елку поставят на площади Первой Республики


По решению мэра Тбилиси Кахи Каладзе главную новогоднюю елку столицы в этом году поставят не на проспекте Руставели, а на площади Первой Республики. В мэрии уверены, что эта площадь станет традиционным местом для установления новогодней елки.

Каха Каладзе пригласил всех желающих прийти на площадь в субботу, 22 декабря, чтобы увидеть, как включат иллюминацию на главной елке. «Мероприятие будет довольно впечатляющим. Хочу призвать всех: приходите вместе с детьми и вместе зажжем эту красивейшую елку», - сказал столичный градоначальник,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

С 28 декабря по 7 января 2019 года на площади Первой Республики откроется «Новогодняя деревня». Здесь состоится несколько праздничных мероприятий, в том числе и гала-концерт.


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