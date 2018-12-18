СМИ: одному из задержанных в связи с нападением в Страсбурге предъявили обвинение

Французская прокуратура предъявила обвинение одному из задержанных, связанных с Шерифом Шекаттом, который открыл стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге 11 декабря. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM.

По его данным, задержанного обвиняют в том числе в связях с террористическими преступными группировками, незаконном приобретении, хранении и передачи другому лицу оружия,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вечером 11 декабря 29-летний Шекатт открыл стрельбу в Страсбурге на улицах рядом с рождественской ярмаркой. В результате пять человек погибли, 11 получили ранения. Шекатт был ликвидирован 13 декабря в результате спецоперации полиции.

Мэр Страсбурга назвал нападение терактом. Французская полиция на прошлой неделе задержала в Страсбурге семь человек - отца и мать нападавшего, двух его братьев и трех друзей. Четверо были впоследствии отпущены на свободу.