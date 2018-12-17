В российской военной базе ЮВО в Армении началось применение беспилотных летательных аппаратов

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения полевой выучки военнослужащих слаживания отделений, началось применение беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЮВО, на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз» военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских и разведывательных подразделений отрабатывают навыки применения штатного вооружения и военной техники, новые способы ведения оборонительного и наступательного боя в условиях горно-лесистой местности с применением современных комплексов беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Расчеты БЛА в ходе проведения практических занятий в «экстремальных» зимних условиях высокогорья, применяют беспилотную авиацию различных типов в дневное и ночное время суток.

Современные комплексы БЛА активно применяются в Армении в интересах управления военной базы, на штабных и тактико-специальных учениях в целях ведения разведки, корректирования огня артиллерии и оценки эффективности поражения целей условного противника.