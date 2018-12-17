Никол Пашинян принял членов делегации, прибывшей в Армению от имени Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял прибывших в Армению от имени Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого представителей - директора Католикосата, руководителя Собрания епископа Шаге Паносяна, начальника информационного отдела Католикосата Петроса Мануэляна, членов Центрального управления Католикосата Степана Тер-Петросяна и Григора Махсеречяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, приветствия прибывших в Армению от имени Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого членов делегации, Никол Пашинян с теплотой вспомнил свой визит в Антилиас и встречу с Его Святейшеством, в ходе которой были обсуждены вопросы всеармянской повестки дня и развития Родины.

Директор Католикосата епископ Шаге Паносян отметил, что делегация прибыла в Армению от имени Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого, чтобы поздравить Никола Пашиняна с хорошими результатами на парламентских выборах.

“Из духовного центра диаспоры Его Святейшество Католикос Великого Дома Киликийского также отправил Вам письменное послание и передал поздравления Вам и всему армянскому народу, желая, чтобы в ближайшем будущем с таким же успехом были реализованы все работы, которые под Вашим руководством приведут Армению к новым высотам”, - сказал он и передал письменное послание Арама Первого исполняющему обязанности премьер-министра.

Никол Пашинян поблагодарил за поздравления и пожелания, передав теплые приветствия Католикосу Араму Первому и нашим соотечественникам в Ливане.

Епископ Шаге Паносян также сообщил, что в январе следующего года запланирован визит Католикоса Арама Первого в Армению. Исполняющий обязанности премьер-министра выразил свою радость в связи с предстоящим визитом Католикоса, который станет хорошей возможностью обсудить всеармянскую повестку дня, отношения Армения-Диаспора-Арцах и ворпосы укрепления Родины.