В США посетитель ресторана нашел в еде крупную жемчужину

Посетитель нью-йоркского устричного бара Grand Central Oyster Bar обнаружил в своем блюде крупную жемчужину, пишет газета New York Post.

Рик Антош, заказавший на обед сет из устриц Blue Point, нашел в нем жемчужину размером с горошину, которую сначала принял за выпавший зуб.

По словам шеф-повара ресторана Сэнди Ингбера, такую находку можно считать редкостью,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я работаю здесь 28 лет. Это второй подобный случай на моей памяти, а мы ежедневно продаем более пяти тысяч устриц на половине раковины", — рассказал он.

По оценке специалиста, стоимость жемчужины — от двух до четырех тысяч долларов.

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Рик Антош еще не решил, что будет с ней делать, но вновь собирается попытать счастье.

"Я обязательно вернусь и постараюсь найти еще несколько жемчужин. Никогда не знаешь, где повезет", — сказал он.