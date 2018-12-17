Армения и Россия подготавливают документ, гарантирующий транспарентность действующих в Армении биолабораторий

Армения и Россия подготавливают документ, который будет гарантировать отсутствие каких-либо рисков и угроз и транспарентность действующих в Армении биолабораторий. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая в прямом эфире на вопросы корреспондента газеты “Комсомольская правда”.

Отвечая на вопрос, как Россия намерена решать вопрос существования и активной работы зарубежных биолабораторий в постсоветских странах, в том числе в Армении и Грузии, Сергей Лавров сказал, что с Арменией завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать отсутствие каких-либо рисков и угроз и транспарентность

“Документ будет гарантировать неприсутствие там иностранных военных и который будет гарантировать то, что все это транспарентно”, - сказал Лавров, отметив, что подобное соглашение готовится также с Казахстаном.

Лавров также подчеркнул, что грузинская сторона пригласила группу дипломатов, чтобы они ознакомились с деятельностью действующих в Грузии зарубежных биолабораторий: “Мы выразили благодарность, сказали, что понять, что делается в этих биолабораториях, насколько эти эксперименты опасны для России и соседних стран – дело не дипломатов, а специалистов-профессионалов”.